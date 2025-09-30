FT: ЕК готовится начать работу по вступлению Украины в ЕС в обход вето Венгрии

Еврокомиссия планирует начать техническую работу по присоединению Украины и Молдавии к блоку, несмотря на вето Венгрии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников. Лидеры ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Копенгагене 1 октября, а на следующий день к ним присоединятся главы Украины и Молдавии.

Украина подала заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Вскоре поступила заявка и от Молдавии. Страны получили статус кандидатов. Еврокомиссия призывала их провести антикоррупционные и судебные реформы. Официальные переговоры о вступлении в ЕС Украина и Молдавия начали в прошлом году. Однако против членства Украины выступила Венгрия. Для принятия решения требуется согласие всех 27 стран—членов ЕС.

По данным FT, Еврокомиссия предложила скорректировать правила объединения и начать работу по переговорным «кластерам». Они позволяют привести законодательство страны—кандидата в соответствие с правилами ЕС в различных сферах. По нынешним правилам для перехода к этому этапу также требуется единогласное решение всех членов ЕС.

В конце августа издание Politico сообщало, что президент США Дональд Трамп по просьбе европейских лидеров пытался убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не препятствовать вступлению Украины в ЕС. Вскоре после этого венгерский премьер заявил, что «членство Украины в Европейском Союзе не дает никаких гарантий безопасности», а значит увязывать этот вопрос с мирным урегулированием нет смысла.

Лусине Баласян