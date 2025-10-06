Житель Белгорода погиб при ракетном обстреле ВСУ

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Во время обстрела ранен еще один мужчина. В тяжелом состоянии его доставляют в областную клиническую больницу. У пострадавшего проникающее осколочное ранение легкого.

Также, уточнил господин Гладков, при ударе по объекту инфраструктуры в Белгороде на нескольких улицах возникли проблемы с электричеством. Аварийные и оперативные службы работают на месте.

Сегодня днем на всей территории Белгородской области действовал режим ракетной опасности, через 20 минут его отменили. Позднее в регионе был введен режим беспилотной опасности. В ночь на 6 октября над Белгородской областью были сбиты 30 БПЛА.