Муниципальная нужда заставила
Жители Кучугур оспаривают перевод их земель под сельхозугодья
Кассационный суд рассмотрит дело об отмене итогов публичных слушаний по проекту генерального плана Фонталовского поселения Темрюкского района. Иск подали жители курортного поселка Кучугуры. Причиной обращения в суд стало решение перевести земли граждан, предназначенные для строительства индивидуального жилья, в категорию сельскохозяйственных угодий. Прокуратура также пыталась оспорить результаты слушаний, но безуспешно. Обстоятельства проведения публичных слушаний стали предметом уголовного дела. Руководство регионального главка СКР после встречи с инициативной группой жителей Кучугур поставило расследование на личный контроль.
Фото: Борис Абдулдаянов
Как стало известно «Ъ-Кубань», Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) 16 октября рассмотрит жалобу 15 жителей поселка Кучугуры Темрюкского района. Спор касается отмены результатов публичных слушаний по проекту поправок в генеральный план Фонталовского поселения. Предложенные изменения предполагали смену территориальной зоны Кучугур: участки граждан, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, планировалось перевести в категорию сельхозземель. Корректировки должны были затронуть свыше 3,3 тыс. земельных наделов общей площадью 79,6 га. Районная администрация объясняла необходимость таких шагов стремлением выполнить доктрину продовольственной безопасности России, утвержденную президентом в 2020 году.
В начале 2025 года местным жителям удалось добиться отмены результатов публичных слушаний и проекта поправок в Темрюкском районном суде. Однако летом краевой суд отменил это решение, и теперь кучугурцы обжалуют его в вышестоящей инстанции.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», кучугурцы говорят, что направляли возражения по проекту генплана, однако они не были учтены в заключении. В суде они заявили, что поправки фактически представляют собой завуалированную форму изъятия земель для муниципальных нужд и нарушают их права, лишая возможности строить жилье. Темрюкский суд поддержал их и обязал районную администрацию внести изменения в проект генплана, оставив существующее назначение участков. Чиновники оспорили это решение в крайсуде.
В июне Краснодарский краевой суд пришел к выводу, что заключение о результатах публичных слушаний соответствует требованиям закона. Апелляционная коллегия решила, что «решения, принятые по результатам проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, не имеют властно-обязывающего характера, непосредственно не порождают правовых последствий и не могут нарушать какие-либо права административных истцов».
Обратившиеся в кассационную инстанцию жители указывают на противоречивость позиции краевого суда, который ссылается на то, что нарушения, о которых говорят истцы, установила прокуратура.
Это третий из четырех исков, поданных по поводу проекта генплана Фонталовского поселения и рассмотренных судами. Ранее сообщалось, что нарушения порядка проведения публичных слушаний выявила краевая прокуратура, которая также обратилась в суд. Надзорный орган выиграл дело в Темрюке, но потерпел неудачу в апелляции и в кассации. Ту же судьбу постиг иск второй группы кучугурцев. Четвертая группа собственников земельных участков в начале сентября также выиграла дело в Темрюкском райсуде, который вопреки складывающейся судебной практике и позициям вышестоящих инстанций продолжает удовлетворять иски местных жителей. Администрация Темрюкского района подала апелляционную жалобу в крайсуд и по этому делу.
На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин: он поручил провести проверку озвученных кучугурцами доводов. И в январе местные жители представили «Ъ-Кубань» постановление о возбуждении уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении неустановленных чиновников местной администрации. Поводом для его возбуждения была указана попытка изменения генплана Кучугур, в результате которого предполагалось перевести массив, предусмотренный под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), в земли для сельхозиспользования.
На минувшей неделе следственное управление СКР по Кубани сообщило, что глава ведомства Андрей Маслов встретился в Темрюке с инициативной группой граждан по вопросам расследования данного уголовного дела, после чего поставил его на личный контроль.
В администрации Темрюкского района «Ъ-Кубань» сообщили, что не владеют информацией о претензиях следственного ведомства к ее сотрудникам. Также там уточнили, что в настоящий момент занимаются подготовкой уже не генпланов поселений, а Единых документов территориального планирования всех муниципалитетов района. На их подготовку заключены муниципальные контракты.
Документы территориального планирования муниципальных образований — схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов, генеральные планы муниципальных округов.
Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципалитетов — генпланы муниципалитетов соответствующих уровней, которые наряду с положением о территориальном планировании содержат также карты градостроительного зонирования, градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, а также порядок их применения и ряд некоторых других положений.
Представитель истцов, юрист Прасковья Чуйкова поясняет: несмотря на то, что администрация Темрюкского района сейчас занимается разработкой Единого документа территориального планирования, а про обжалуемый кучугурцами проект в настоящее время разговоров нет, процесс не утрачивает своей значимости.
«Может оказаться так, что и в новом Едином документе территориального планирования земли ИЖС граждан отнесут к сельхозземлям, поэтому нам нужно принципиальное решение о том, что таким образом лишать людей земельных участков под строительство нельзя. Нам бы было достаточно решить этот вопрос на уровне административного суда. Если нам откажут в кассационной инстанции, тогда будем концентрировать усилия на том, чтобы добиться уголовного приговора, на основании которого пересматривать дело»,— говорит госпожа Чуйкова.