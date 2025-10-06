Муниципальная нужда заставила

Кассационный суд рассмотрит дело об отмене итогов публичных слушаний по проекту генерального плана Фонталовского поселения Темрюкского района. Иск подали жители курортного поселка Кучугуры. Причиной обращения в суд стало решение перевести земли граждан, предназначенные для строительства индивидуального жилья, в категорию сельскохозяйственных угодий. Прокуратура также пыталась оспорить результаты слушаний, но безуспешно. Обстоятельства проведения публичных слушаний стали предметом уголовного дела. Руководство регионального главка СКР после встречи с инициативной группой жителей Кучугур поставило расследование на личный контроль.

Как стало известно «Ъ-Кубань», Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) 16 октября рассмотрит жалобу 15 жителей поселка Кучугуры Темрюкского района. Спор касается отмены результатов публичных слушаний по проекту поправок в генеральный план Фонталовского поселения. Предложенные изменения предполагали смену территориальной зоны Кучугур: участки граждан, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, планировалось перевести в категорию сельхозземель. Корректировки должны были затронуть свыше 3,3 тыс. земельных наделов общей площадью 79,6 га. Районная администрация объясняла необходимость таких шагов стремлением выполнить доктрину продовольственной безопасности России, утвержденную президентом в 2020 году.

В начале 2025 года местным жителям удалось добиться отмены результатов публичных слушаний и проекта поправок в Темрюкском районном суде. Однако летом краевой суд отменил это решение, и теперь кучугурцы обжалуют его в вышестоящей инстанции.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», кучугурцы говорят, что направляли возражения по проекту генплана, однако они не были учтены в заключении. В суде они заявили, что поправки фактически представляют собой завуалированную форму изъятия земель для муниципальных нужд и нарушают их права, лишая возможности строить жилье. Темрюкский суд поддержал их и обязал районную администрацию внести изменения в проект генплана, оставив существующее назначение участков. Чиновники оспорили это решение в крайсуде.

В июне Краснодарский краевой суд пришел к выводу, что заключение о результатах публичных слушаний соответствует требованиям закона. Апелляционная коллегия решила, что «решения, принятые по результатам проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, не имеют властно-обязывающего характера, непосредственно не порождают правовых последствий и не могут нарушать какие-либо права административных истцов».

Обратившиеся в кассационную инстанцию жители указывают на противоречивость позиции краевого суда, который ссылается на то, что нарушения, о которых говорят истцы, установила прокуратура.

Это третий из четырех исков, поданных по поводу проекта генплана Фонталовского поселения и рассмотренных судами. Ранее сообщалось, что нарушения порядка проведения публичных слушаний выявила краевая прокуратура, которая также обратилась в суд. Надзорный орган выиграл дело в Темрюке, но потерпел неудачу в апелляции и в кассации. Ту же судьбу постиг иск второй группы кучугурцев. Четвертая группа собственников земельных участков в начале сентября также выиграла дело в Темрюкском райсуде, который вопреки складывающейся судебной практике и позициям вышестоящих инстанций продолжает удовлетворять иски местных жителей. Администрация Темрюкского района подала апелляционную жалобу в крайсуд и по этому делу.

На ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин: он поручил провести проверку озвученных кучугурцами доводов. И в январе местные жители представили «Ъ-Кубань» постановление о возбуждении уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении неустановленных чиновников местной администрации. Поводом для его возбуждения была указана попытка изменения генплана Кучугур, в результате которого предполагалось перевести массив, предусмотренный под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), в земли для сельхозиспользования.

На минувшей неделе следственное управление СКР по Кубани сообщило, что глава ведомства Андрей Маслов встретился в Темрюке с инициативной группой граждан по вопросам расследования данного уголовного дела, после чего поставил его на личный контроль.

В администрации Темрюкского района «Ъ-Кубань» сообщили, что не владеют информацией о претензиях следственного ведомства к ее сотрудникам. Также там уточнили, что в настоящий момент занимаются подготовкой уже не генпланов поселений, а Единых документов территориального планирования всех муниципалитетов района. На их подготовку заключены муниципальные контракты.

Документы территориального планирования муниципальных образований — схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов, генеральные планы муниципальных округов.

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования муниципалитетов — генпланы муниципалитетов соответствующих уровней, которые наряду с положением о территориальном планировании содержат также карты градостроительного зонирования, градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, а также порядок их применения и ряд некоторых других положений.

Представитель истцов, юрист Прасковья Чуйкова поясняет: несмотря на то, что администрация Темрюкского района сейчас занимается разработкой Единого документа территориального планирования, а про обжалуемый кучугурцами проект в настоящее время разговоров нет, процесс не утрачивает своей значимости.

«Может оказаться так, что и в новом Едином документе территориального планирования земли ИЖС граждан отнесут к сельхозземлям, поэтому нам нужно принципиальное решение о том, что таким образом лишать людей земельных участков под строительство нельзя. Нам бы было достаточно решить этот вопрос на уровне административного суда. Если нам откажут в кассационной инстанции, тогда будем концентрировать усилия на том, чтобы добиться уголовного приговора, на основании которого пересматривать дело»,— говорит госпожа Чуйкова.

Михаил Волкодав