«Бостон Брюинс» выведет из обращения номер хоккеиста Здено Хары

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» выведет из обращения 33-й игровой номер, под которым выступал защитник Здено Хара. Словак, отмеченный в Книге рекордов Гиннесса как самый высокий игрок в истории лиги (204 см), представлял «Бостон» с 2006 по 2020 год и на протяжении всего этого отрезка был капитаном команды. Меньше месяца назад 48-летний Хара вернулся в систему клуба, но уже в качестве советника по хоккейным операциям.

Торжественная церемония пройдет 15 января перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтл Кракен». Здено Хара станет первым европейским хоккеистом и тринадцатым игроком в целом, которого «Бостон» удостоил такой чести.

С «Бостоном» Здено Хара стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году, еще дважды — в 2013-м и 2018-м — он играл в финалах play-off НХЛ. Помимо команды из штата Массачуссетс за карьеру он также представлял «Нью-Йорк Айлендерс», «Оттава Сенаторс» и «Вашингтон Кэпиталс». Отмененный из-за локаута сезон-2004/05 он провел за шведский «Фарьестад»; часть сезона-2012/13, начало которого было отложено по той же причине он отыграл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за пражский «Лев». Всего на его счету 680 очков (209 голов + 471 передача) в 1680 играх регулярных чемпионатов НХЛ (больше матчей не проводил ни один защитник). В play-off он набрал 70 очков (18+52) за 200 игр. В 2009 году ему присудили James Norris Memorial Trophy (приз лучшему защитнику сезона), в 2011-м — Mark Messier Leadership Award (награда игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами), в 2025 году Хара был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Со сборной Словакии он дважды становился серебряным призером чемпионата мира (2000, 2012).

Арнольд Кабанов