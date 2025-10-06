Джеррард может вернуться в «Рейнджерс», с которым выигрывал чемпионат Шотландии

Бывший футболист сборной Англии Стивен Джеррард может возглавить шотландский клуб «Рейнджерс». Об этом сообщает газета The Guardian.

Ранее с поста главного тренера клуба был отправлен в отставку 39-летний Расселл Мартин, руководивший командой всего 123 дня (это новый клубный антирекорд). Под его началом команда одержала лишь пять побед в 17 матчах. В семи турах чемпионата Шотландии она победила лишь раз, набрала восемь очков и пока занимает восьмое место с отставанием от лидирующего «Хартс» в одиннадцать баллов. Старт сезона стал худшим для «Рейнджерс» за 47 лет. После воскресной встречи против «Фалькирка» (1:1) Мартину потребовалось сопровождение полиции. В европейских соревнованиях дела у «Рейнджерс» тоже идут скверно: они проиграли обе встречи основного этапа Лиги Европы («Штурму» и «Генку»), а в квалификации Лиги чемпионов были разгромлены «Брюгге» со счетом 1:9 по сумме двух матчей.

Стивен Джеррард, завершивший карьеру игрока в 2016 году, руководил «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год. В сезоне-2020/21 клуб впервые за десять лет выиграл чемпионат Шотландии. Последним местом работы Джеррарда был саудовский «Аль-Иттифак». Он покинул команду в январе 2025 года.

