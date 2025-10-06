Более 60 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 7 октября, более 60 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 09:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества на улицах: Виноградная, Рашпилевская, Красная, Стасова, Алтайская, Березовая, Дежнева, Пластунская, Обрезная, МТФ, х. Ленина, Почтовое отделение, Наримановская, Капитальная, Приморская, 1 Гвардейская, Ставропольская, Молодежная, Шоссейная, Бородинская, Монтажная, 2 Заречная, 1 Заречная, Бригадная, Курганная, Мичурина, Светлая, Трамвайная, Мачуги, Лукьяненко, Казачья, 1 Сторожевая, Вольная, Раздольная, Приморская, Шереметьевская, Радужная, Огородная, Островная, Прохладная, Ростовское шоссе, Кадетская, Пригородная, Грибоедова, Звездная, Колосистый пос., Темрюкская, Красноармейская, Пашковская, Коммунаров, Длинная, Горького, 1 линия ПРК, Павлова, Адыгейская набережная, Вишняковой, 2 линия ПРК, 1 линия пр., Черноморский 1 проезд, Ким, Володарского, Айвазовского, Стасова 1 проезд, Новая, Буденного, Костылева, Базовская, Седина, Тракторный переулок, Суворова, Короленко и Щорса.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина