Планировавшего теракт в синагоге Пятигорска отправили в СИЗО на два месяца

Пятигорский городской суд арестовал на два месяца (до 2 декабря) Р. Карданова. Его обвиняют в подготовке теракта в синагоге, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

ФСБ сегодня сообщила о предотвращении терактов на «еврейских культовых объектах» в Красноярском и Ставропольском крае. Задержанный в Пятигорске злоумышленник, по версии спецслужбы, планировал поджечь здание Еврейской религиозной общины. У него изъяли бутылки с «коктейлем Молотова», два ножа и средства связи.

По версии следствия, теракты планировались в поддержку жителей палестинских территорий. Целью организаторов назвали разжигание межнациональной розни и массовых беспорядков.

Никита Черненко