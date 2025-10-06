Экс-председателя Совета судей Момотова исключили из президентской комиссии

Экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова исключили из президентской комиссии по вопросу о назначении судей и прекращении их полномочий. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Полномочия Виктора Момотова в качестве председателя Совета судей России и судьи Верховного суда России (ВС РФ) были прекращены Высшей квалификационной коллегией судей 26 сентября. Решение коллегии было принято в связи с письменным заявлением господина Момотова.

30 сентября Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество господина Момотова и 22 аффилированных с ним лиц по иску Генпрокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. В числе тех, чье имущество было арестовано, оказались мать экс-судьи ВС РФ и владелец сети отелей Marton Андрей Марченко. Совокупная стоимость активов Виктора Момотова, обращенных в доход государства, по данным обвинителя, составляет более 9 млрд руб. Инициатором иска выступил бывший глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, вступивший 24 сентября в должность председателя Верховного суда.