Генпрокурор Гуцан получил классный чин действительного госсоветника

Президент России Владимир Путин присвоил классный чин действительного государственного советника юстиции генпрокурору Александру Гуцану. Это следует из указа главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ вступает в силу с 6 октября.

Александр Гуцан занял пост генпрокурора с 24 сентября, сменив Игоря Краснова. До этого господин Гуцан был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокурорский день календаря».