Генпрокурор Гуцан получил классный чин действительного госсоветника

Президент России Владимир Путин присвоил классный чин действительного государственного советника юстиции генпрокурору Александру Гуцану. Это следует из указа главы государства.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ вступает в силу с 6 октября.

Александр Гуцан занял пост генпрокурора с 24 сентября, сменив Игоря Краснова. До этого господин Гуцан был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокурорский день календаря».

