Генпрокурор Гуцан получил классный чин действительного госсоветника
Президент России Владимир Путин присвоил классный чин действительного государственного советника юстиции генпрокурору Александру Гуцану. Это следует из указа главы государства.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Документ вступает в силу с 6 октября.
Александр Гуцан занял пост генпрокурора с 24 сентября, сменив Игоря Краснова. До этого господин Гуцан был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
