Глава ФАДН: власти Чечни выбрали неподходящее время для переименования казачьих станиц

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) отрицательно относится к переименованию в Чечне бывших казачьих станиц. Сейчас для этого «не время и не место», заявил глава ведомства Игорь Баринов на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Агентство не было вовлечено в процедуру подготовки переименования этих казачьих станиц,— сообщил господин Баринов. — И наша позиция была, конечно, отрицательная, что это не время, не место для того, чтобы сейчас (обсуждать этот вопрос .—"Ъ")» (цитата по «РИА Новости»). О позиции ФАДН главу ведомства спросил депутат Госдумы Владимир Шаманов (ЕР). По информации RTVI, руководитель агентства также подчеркнул, что «реакция в публичную плоскость» по данному вопросу «вредна».

25 сентября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении три проекта парламента Чечни о переименовании бывших казачьих станиц Серноводское, Шелковская и Наурская, преобразованных в города в 2024 году. Господин Шаманов, генерал-полковник ВС РФ и участник обеих чеченских кампаний, раскритиковал это решение. «Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!»,— заявил он на заседании нижней палаты парламента.

2 октября глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Владимира Шаманова «гнусным подлецом», которого «нужно отправить под трибунал» за совершенные преступления. «Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом, который выводил в поле и расстреливал мужское население»,— заявил глава региона.

Чеченские власти хотят переименовать город Серноводское в Серноводск, Шелковская — в Терек (по названию реки, на которой расположен населенный пункт), а Наурская — в Невре («север» в переводе с чеченского).

Степан Мельчаков