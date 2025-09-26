В Орле, Воронеже и Тамбове утвердили сроки начала отопительного сезона

В Орле 25 сентября начался отопительный сезон, рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе мэрии. В этом году соцобъекты и жилфонд начнут отапливать одновременно. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Парахин. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил в своем Telegram-канале, что пуск тепла в соцучреждения начнется 29 сентября, а с 1 октября отапливать начнут многоквартирные дома (МКД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В других облцентрах Черноземья продолжается подготовка к отопительному сезону. Так, мэр Белгорода Валентин Демидов 18 сентября сообщил, что к пуску тепла готовы 91% МКД и 93% школ и детсадов, а также 100% поликлиник и больниц. Глава Тамбова Максим Косенков 23 сентября оценил заполнение систем отопления на 75%. По его словам, показатель соответствует планам. И. о. главы Курска Сергей Котляров сообщил, что на 26 августа паспорта готовности получили 1,5 тыс. МКД. Власти Липецка завершение подготовки к подаче тепла пока не комментировали.

В прошлом году отопительный сезон в Черноземье начался в начале–середине октября. Первыми отапливать соцучреждения начали власти Липецка — 9 октября, последними к этой работе подключились власти Курска — 15 октября.

UPD: мэр Тамбова Максим Косенков сообщил, что в облцентре с 29 сентября начнут отапливать соцобъекты, с 1 октября — МКД.

Кабира Гасанова