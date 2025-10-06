Сотрудники ККИ уничтожили тонну овощей и фруктов в ходе массовых рейдов

Представители комитета по контролю за имуществом (ККИ) провел масштабные рейды, в ходе которых демонтировали незаконные автосервисы, павильоны и киоски, арбузные сетки. Об этом сообщает пресс-служба комитета 6 октября.

Было выявлено 170 нарушений в 12 районах города, изъято около тонны фруктов и овощей. Чаще всего сотрудники ККИ наведывались на улицы Ильюшина, Яхтенную, Малую Балканскую, Планерную, Звенигородскую, Латышских Стрелков, проспекты Стачек и Просвещения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что около 1,5 тонны арбузов изъяли у незаконной точки на Михайловской улице. У продавцов не было на руках ни договора аренды, ни разрешения.

Андрей Маркелов