Около 1,5 тонны арбузов изъяли у незаконной точки на Михайловской улице

Сотрудники комитета законности и правопорядка накрыли точки нелегальной торговли в Санкт-Петербурге. Их нашли в Центральном и Петродворцовом районах города, сообщили в пресс-службе комитета.

Ремонт обуви работал по адресу Транспортный переулок, дом 3. Точка располагалась на основании договора аренды, однако ИП был ликвидирован, контракт утратил силу.

На Михайловской улице незаконно торговали арбузами. У продавцов не было на руках ни договора аренды, ни разрешения. Специалисты изъяли около 1,5 тонны продукции.

Сотрудники комитета составили протоколы по статье 44 Закона Санкт-Петербурга. Они изъяли у нелегальных торговцев оборудование и товары на сумму свыше 500 тыс. рублей.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что около 300 кг овощей и фруктов забрали у уличных торговцев в Невском районе.

Татьяна Титаева