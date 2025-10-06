В России начали строить первые теплицы для бананов

Первые теплицы для бананов уже начали строить в России. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме «Биопром». Она не уточнила, о каком регионе идет речь.

«Это может казаться смешным сейчас, но объективно мы можем вырастить все, что угодно»,— сказала глава Минсельхоза. По ее словам, недавно в министерство обратился селекционер с предложением выращивать красное киви. «Красное киви, но оно никогда не произрастало в нашей стране»,— удивилась госпожа Лут.

В августе министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин сообщал, что в Невинномысске приступили к строительству первого в России комплекса по выращиванию бананов ООО «ПлодоВитта». Он начнет работу не ранее 2026 года. Первый урожай будет получен через девять месяцев после посадки саженцев, последующие урожаи планируют собирать каждые пять месяцев.

В июле правительство включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции России. Президент Владимир Путин говорил, что выращивать в России бананы «дороговато», но многие отечественные аграрии готовы на этот шаг, чтобы конкурировать с иностранными производителями.