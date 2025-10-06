Заказчик покушения на херсонского чиновника заочно приговорен к пожизненному

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил к пожизненному заключению организатора покушения на первого заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе суда.

Согласно судебным материалам, российского госслужащего пытались подорвать возле его дома в Скадовске в декабре 2022 года. Господин Булюк получил осколочные ранения средней степени тяжести, его водитель погиб на месте.

Непосредственных исполнителей преступления Юрия Доманчука и Виталия Скакуна задержали в тот же день. Позже их приговорили к 23 и 24 годам колонии строгого режима по уголовному делу о незаконном приобретении боеприпасов и взрывных устройств, а также о совершении теракта (ч. 4 ст. 222 (по два эпизода), ч. 4 ст. 222.1, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Их куратора, подполковника Службы безопасности Украины Павла Савицкого, признали виновным заочно.

«В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. руб. с отбыванием первых восьми лет лишения свободы в тюрьме, а оставшегося срока основного наказания — в исправительной колонии особого режима»,— сообщила пресс-служба военного суда.

На прошлой неделе при ударе дрона Вооруженных сил Украины «Баба-яга» погиб глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Александр Дремлюгин, Симферополь