Число задержек в аэропорту Сочи после ночных ограничений сократилось до 16

Аэропорт Сочи принимает прилетающие борты по мере их прибытия, а вылетающие — по очередности и готовности судов. Пока число задержанных рейсов сократилось до 16, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аэропорт Сочи, четыре из пяти самолетов, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, вернулись в Сочи, прошли обслуживание и улетели в пункты назначения. Один рейс — N4514 — остается на запасном аэродроме, его прибытие ожидается в 18:10.

Сейчас задержаны 16 вылетов более чем на два часа. До конца дня запланировано 112 прилетов и столько же вылетов.

Обстановка в аэропорту спокойная. Все процедуры — от регистрации до посадки — проходят в обычном режиме.

Представители аэропорта отметили, что авиакомпании могут стабилизировать график полетов в течение одного-двух дней. Администрация понимает, что задержки создают неудобства пассажирам, и принимает меры для обеспечения комфортных условий ожидания.

В ночь на понедельник, 6 октября, в аэропорту Сочи временно ограничили прием и отправку самолетов. Ограничения сняли в 7:02 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов. Ограничения также затронули воздушные гавани Краснодара и Геленджика. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов выполнили все необходимые процедуры.

После снятия ограничений начали формировать расписание с учетом изменений. Прилетающие рейсы обслуживаются по мере их прибытия, а вылеты — по очереди и готовности самолетов. Пассажиров просят следить за обновлениями от авиакомпаний и объявлениями в терминалах, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Мария Удовик