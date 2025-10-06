Politico: «теневой флот» продолжает ходить в водах ЕС и оставлять пятна нефти

Танкеры, предположительно относящиеся к российскому «теневому флоту», продолжают ходить вокруг Европы, часто оставляя нефтяные разливы. Об этом пишет издание Politico, которое провело расследование совместно с организацией SourceMaterial. Они ссылаются на данные платформ SkyTruth и Kpler, отслеживающих разливы нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французские военнослужащие на танкере Boracay, 2 октября

Фото: Stephane Mahe / Reuters Французские военнослужащие на танкере Boracay, 2 октября

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Как пишет Politico, в 2024 году по меньшей мере пять танкеров, входящих в «теневой флот», оставили нефтяные пятна в водах вокруг ЕС. В качестве примера Politico приводит 12-километровый нефтяной след, который образовался у берегов Испании 15 ноября 2024 года за танкером «Династия», шедшим, по данным издания, из Индии в Приморск. Информационный сервис Lloyd’s List Intelligence оценивает общий состав «теневого флота» в примерно 1,3 тыс. судов. В ЕС в санкционные списки внесено 444 танкера, им запрещено входить в европейские порты и пользоваться инфраструктурой, в Великобритании также наложены санкции на 450 судов.

Politico цитирует экспертов, по мнению которых эти суда часто изношены сильнее обычного, из-за чего разливы нефти и другие инциденты с их участием происходят чаще, чем в среднем.

На прошлой неделе у берегов Франции задержали танкер Boracay, предположительно входящий в «теневой флот». Танкер подозревают в участии в нарушении воздушного пространства Дании неизвестными беспилотниками. Сегодня появились сообщения о том, что Дания усилит проверку танкеров, предположительно входящих в «теневой флот».

Яна Рождественская