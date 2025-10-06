Дания усиливает контроль за «теневым флотом» России

Правительство Дании заявило, что усиливает контроль за проходящими через ее территориальные воды нефтяными танкерами. Так датские власти пытаются бороться с российским «теневым флотом».

В заявлении правительства говорится, что в последнее время в Балтийском море стало проходить больше старых нефтяных танкеров. Ими, по утверждению разведки страны, пользуется Россия для обхода санкций ЕС на поставки нефти. Помимо отслеживания таких судов, власти Дании также увеличат количество проверок нефтяных танкеров, швартующихся в портах страны.

Дания недавно обвинила РФ в провокациях в проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. В администрации президента США Дональда Трампа в ответ заявили, что следят за сообщениями об инцидентах с кораблями РФ у берегов стран НАТО и относятся к ним «очень серьезно».

Кирилл Сарханянц