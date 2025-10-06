Цена на АИ-92 достигла рекордных 74 тыс. руб. за тонну

Стоимость бензина марки АИ-92 превысила 74 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. На сегодняшних торгах цена АИ-92 выросла на 0,46% и достигла 74,202 тыс. руб. за тонну. Цена на бензин АИ-95 снизилась на 0,75% до 79, 781 тыс. руб. за тонну.

Стоимость летнего и межсезонного дизельного топлива увеличилась до 71,330 тыс. руб. за тонну (+0,53%) и 70,362 тыс. руб. за тонну (+0,42%) соответственно. Мазут подорожал на 2,64% до 23,073 тыс. руб. за тонну.

В последний раз стоимость АИ-92 обновляла рекорд в конце сентября. Тогда она достигла 73,848 руб. за тонну.

О мерах поддержки топливного рынка в России — в материале «Ъ» «С горючим участием».