Стоимость бензина Аи-92 достигла нового рекорда

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 в очередной раз обновила рекорд и достигла 73,848 руб. за тонну. Это следует из данных торгов на Петербургской бирже.

За день цена на АИ-92 выросла на 0,22%. Стоимость бензина марки АИ-95 на бирже увеличилась за сутки на 0,50%, до 79,788 руб. за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 0,17%, до 71,940 руб. за тонну. Стоимость мазута выросла на 3,31% и достигла 25,921 руб. за тонну. Цена за тонну сжиженного углеводородного газа (СУГ) поднялась на 0,80% и составила 15,427 руб. Авиакеросин подешевел на 1,69%, до 73,009 руб. за тонну.