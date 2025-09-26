Отношения США и Турции набрали высоту

Президенту США Дональду Трампу и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану удалось договориться по ряду вопросов. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера по итогам переговоров на высшем уровне, которые прошли 26 сентября в Вашингтоне. После встречи американский лидер дал понять, что стороны близки к разрешению давнего спора о возвращении Анкары в программу истребителей пятого поколения F-35, откуда страну исключили шесть лет назад из-за приобретения у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Кроме того, как выразил уверенность господин Трамп, Турция вполне может отказаться от импорта российской нефти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Визит в Вашингтон стал для Реджепа Тайипа Эрдогана первым за шесть последних лет: администрация 46-го президента США Джо Байдена пыталась сохранять с турецким лидером дистанцию из-за ряда конфликтных вопросов.

Закрытая часть переговоров между Дональдом Трампом и господином Эрдоганом продлилась больше двух часов, после чего у них состоялся рабочий обед. И, как сообщил по итогам общения двух лидеров директор управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дюран, «историческая встреча» в Белом доме «прошла в очень теплой атмосфере». «Были затронуты многочисленные темы — от оборонной промышленности и торговли до энергетики, региональных и глобальных проблем. И по некоторым вопросам был достигнут значительный прогресс»,— проинформировал господин Дюран в соцсети X.

В свою очередь, Дональд Трамп дал понять, что Турция может сделать шаги навстречу в вопросах, которые ранее вызывали наибольшие противоречия. Американский лидер отказался прямо отвечать на вопрос журналистов, согласится ли Анкара на прекращение импорта российской нефти, однако добавил:

«Но если бы я захотел, он (господин Эрдоган.— “Ъ”) бы это сделал. Я уверен, что он прекратит (закупку российского сырья.— “Ъ”). Знаете почему? Потому что вы можете покупать ее у множества других людей».

При этом он отметил, что Венгрии и Словакии, к которым США выдвигают аналогичные требования, отказаться от российских углеводородов гораздо сложнее.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что запросто санкционирует возвращение Турции в программу F-35. «Я легко смогу, если захочу,— пояснил он.— Да, мы можем это сделать». Однако он добавил, что для этого необходимо, чтобы Турция «сделала что-то» для США. Что это за условия, глава американского государства не уточнил.

Напомним, Анкара лишилась доступа к американским истребителям пятого поколения в 2019 году из-за введения ограничительных мер на базе Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA). Это произошло после того, как турецкая сторона приобрела у России С-400 «Триумф». С тех пор судьба «четырехсоток» регулярно становилась предметом торга между двумя союзниками, когда речь заходила о передаче Анкаре F-35.

Куда более осязаемыми результатами диалога США и Турции на высшем уровне стали сделки в деловой и энергетической сферах.

Так, стороны договорились, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines закупит до 225 самолетов Boeing для расширения и модернизации своего парка. Контракт оценивается в более чем $22 млрд. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио и министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подписали меморандум о взаимопонимании в сфере гражданской ядерной энергетики. «Мы начали новый процесс, который еще больше усилит глубокое и многоплановое партнерство между Турцией и США»,— резюмировал господин Байрактар по итогам подписания документа.

В Москве между тем не стали давать однозначных оценок состоявшейся встречи в Вашингтоне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков разве что отметил, что Анкара как суверенный игрок сама принимает решение, в каких сферах сотрудничать с российской стороной, явно подразумевая спекуляции вокруг закупок российской нефти. «Если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать»,— предположил представитель Кремля.

Вылетая из США, господин Эрдоган заявил журналистам, что покидает Вашингтон в хорошем расположении духа.

«Это был замечательный визит,— констатировал он.— Наши встречи с господином Трампом прошли в искренней, конструктивной и продуктивной атмосфере... Конечно, невозможно решить все вопросы за одну встречу».

Однако состоявшиеся контакты привели к «значительному прогрессу по многим вопросам», добавил турецкий лидер, но не привел какой-либо конкретики.

Выступая 24 сентября в Нью-Йорке на экспертной дискуссии, посол США в Анкаре, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак напомнил, что Штаты и Турция обсуждают одни и те же проблемы на протяжении десятилетия: «И вот наш президент говорит: "Я устал от всего этого. Давайте сделаем смелый шаг и, исходя из наших отношений, дадим им то, чего они хотят"». Но основное, что обеспечивает администрация господина Трампа своему турецкому союзнику,— это легитимность, сказал господин Баррак.

Учитывая, что на открытой части переговоров в Белом доме со стороны господина Трампа не прозвучало ни слова о продолжающихся в Турции арестах видных оппозиционеров, можно сказать, что президент США действительно старается не лишать своего турецкого коллегу политических очков. По крайней мере, до тех пор, пока Анкара, в понимании Белого дома, демонстрирует гибкость в разрешении интересующих господина Трампа вопросов.

Нил Кербелов