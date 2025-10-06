Жителям курского пограничья выплатили более 59 млрд рублей

С февраля 2025 года жители пограничья Курской области, имущество которых пострадало из-за вторжения ВСУ, получили более 59 млрд руб. Об этом сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Чепик на заседании регионального правительства.

Господин Чепик доложил, что выплату получили более 112 тыс. человек.

В феврале президент Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. руб. пострадавшим жителям Курской области. Изначально мера поддержки должна была действовать до полного освобождения региона, однако ее продлили до момента, пока граждане не смогут вернуться в свои дома.

Егор Одегов