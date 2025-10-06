Чемпион мира по футболу Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Футбольная ассоциация Узбекистана объявила о назначении итальянца Фабио Каннаваро на пост главного тренера национальной сборной. Срок соглашения со специалистом не уточняется.

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters Фабио Каннаваро

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

В этой должности господин Каннаваро сменил Тимура Кападзе, под руководством которого узбекская команда впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира. Турнир пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

В штаб Фабио Каннаваро вошли Эудженио Альбарелла (помощник главного тренера), Франческо Троизе (тренер по физической подготовке) и Антонио Кименти (тренер вратарей).

Ранее Фабио Каннаваро тренировал итальянские «Удинезе» и «Беневенто», саудовский «Ан-Наср», китайские «Гуанжоу» и «Тяньцзин». Последним местом работы 52-летнего специалиста было загребское «Динамо». В 2006 году в составе сборной Италии Каннаваро выиграл чемпионат мира. Тогда же стал обладателем «Золотого мяча» — награды, присуждаемой лучшему игроку года по версии журнала France Football.

Таисия Орлова