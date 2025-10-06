Правительство определило частоту обязательных профилактических визитов к бизнесу

Правительство зафиксировало периодичность профилактических визитов инспекторов на объекты контроля значительного, среднего и умеренного риска — ранее проект такого регламента подготовило по поручению «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко Минэкономики (см. «Ъ» от 11 августа).

Обязательные профвизиты проводятся на объектах контроля вместо плановых проверок. Такая замена произошла по поручению президента в начале 2025 года и стала мерой поддержки бизнеса за счет сокращения административной нагрузки. Однако в начале 2025 года власти заговорили о том, что по крайней мере для крупного бизнеса профвизиты не должны превращаться в бесплатные консультации и что государство намерено ограничить их частоту (см. «Ъ» от 19 февраля).

В итоге, согласно подписанному Михаилом Мишустиным постановлению правительства, частота обязательных профилактических визитов для бизнеса будет зависеть от их категории риска. Так, на объекты значительного риска инспекторы смогут приходить на профвизит не чаще одного раза в три года, на объекты среднего риска — не чаще раза в пять лет и на объекты умеренного риска — не чаще одного раза в шесть лет.

«Профвизиты хорошо себя показали в плане снижения административной нагрузки на бизнес, что стало особенно актуальным в период санкционного давления. Если раньше замена плановых проверок профвизитами была только временной мерой, то с начала 2025 года она стала постоянной. Мы проанализировали практику применения профвизитов в предыдущие годы и на основе этих данных определили оптимальную периодичность таких мероприятий для выбранных категорий риска. Четкая периодичность сделает этот инструмент более предсказуемым. Бизнес сможет планировать свою работу, а органы госконтроля — наиболее эффективно распределять свои ресурсы»,— поясняет глава аппарата правительства и курирующий контроль и надзор вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В учет плановой периодичности не будут входить первичные обязательные профвизиты — контрольные органы проводят их в компаниях, которые только начали работать. Для МСП, социально ориентированных НКО и учреждений также осталась возможность проведения профвизита по собственному заявлению. Это позволяет им удостовериться в отсутствии нарушений в своей деятельности.

При этом у контрольных органов остается возможность проведения внеплановых проверок по индикаторам риска (при наличии счетных показателей, свидетельствующих о высокой вероятности нарушений). Для объектов высокого и чрезвычайного высокого риска также сохранена возможность проведения плановых проверок.

Всего на октябрь 2025 года в России категорировано около 12 млн объектов контроля. Из них свыше 1,3 млн объектов отнесены к категории значительного риска, порядка 2,2 млн объектов среднего риска и порядка 2,3 млн объектов умеренного риска. Все эти объекты занесены в единый реестр видов контроля, информация о применяемых к ним видам контроля находится в общем доступе.

Олег Сапожков