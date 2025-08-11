Инспектор по расписанию

Минэкономики разработало проект постановления правительства о периодичности обязательных профилактических визитов контролеров к предпринимателям. Частоту таких посещений предложено увязать с рисками от деятельности организации. В ведомстве считают, что появление четкого графика таких визитов повысит их предсказуемость. В аппарате Белого дома добавляют, что ограничение числа инспекций необходимо, «чтобы не превращать профилактику нарушений в бесплатное консультирование за счет государства». Представители бизнеса поддерживают такую форму контроля, но выступают за смягчение отдельных формулировок проекта постановления, полагая, что они могут создать проблемы ка бизнесу, так и самим проверяющим.

Минэкономики для применения утвержденного властями перехода с 1 января 2025 года на риск-ориентированный подход при назначении проверок бизнеса, подготовило проект постановления правительства (есть у “Ъ”) о периодичности проведения обязательных профилактических визитов на объекты значительного, среднего и умеренного риска. Поясним, что в отличие от проверок, по итогам таких визитов контролеры могут выдать лишь предписание об устранении выявленных нарушений, но не оштрафовать.

Проект постановления устанавливает зависимость периодичности профвизита от категории риска предприятия.

В общем случае на объекты из категории значительного риска (в их число, например, включают транспортные и строительные организации) контролерам предложено наведываться один раз в четыре года, среднего (это могут быть аптеки, медучреждения, страховые компании) — раз в пять лет, умеренного риска (банки, вузы, часть медорганизаций) — раз в семь лет.

При осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора такие инспекции предлагается проводить чаще: раз в три года для объектов значительного риска, раз в пять лет — среднего и раз в шесть лет — умеренного риска. Периодичность при ветеринарном контроле — один визит за пять лет для объектов среднего риска и в шесть лет — умеренного.

По данным Минэкономики, в 2024 году число профилактических визитов вчетверо превысило количество проверок и составило 1,2 млн.

Отчасти такая форма была способом поддержания занятости контролеров на время действовавшего тогда моратория на проверки.

По данным “Ъ”, накануне отмены моратория мнения по поводу необходимости сохранения столь широкой профилактики у властей и у бизнеса разошлись. Правительство хотело вернуть контролеров к прежним формам деятельности, бизнес же привык к их де-факто бесплатным консультациям и просил визиты оставить.

Принятые в конце прошлого года поправки к закону о госконтроле сохранили профилактические инспекции для объектов значительного, среднего и умеренного риска (подробнее см. “Ъ” за 24 января), периодичность их проведения должно определить правительство. Согласно поправкам, малому бизнесу, социально ориентированным НКО и государственным и муниципальным учреждениям был дана возможность принять профвизит по желанию (по заявлению). Проверки также остались, но были ограничены: для объектов чрезвычайно высокого риска законом предусмотрено не более двух плановых проверок в год, высокого риска — одна плановая проверка в два года или один обязательный профилактический визит в год.

С 2025 года профвизиты перестали быть массовыми и стали обязательны только для определенных категорий.

Поэтому их число заметно сократилось — за январь—июнь 2025 года состоялось 100 тыс. таких посещений, рассказали “Ъ” в Минэкономики. В ведомстве рассчитывают, что установление периодичности профвизитов повысит их предсказуемость, так как бизнес получит понятный график их проведения исходя из присвоенного объекту контроля уровня риска.

В секретариате курирующего эту тему вице-премьера—главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко добавляют, что ограничение числа визитов необходимо, «чтобы не превращать профилактику нарушений в бесплатное консультирование за счет государства по принципу “горячей линии”».

В «Опоре России» сообщили “Ъ”, что хотели бы видеть в постановлении более мягкие формулировки.

Например, не «один визит в пять лет», а «не чаще, чем один». Это даст больше пространства для маневра контрольным органам, которые смогут сами принимать решения относительно выхода на тот или иной объект в зависимости от своих возможностей и необходимости защиты общественно значимых интересов, полагают в организации. Там отмечают, что такие нормы могут вовсе избавить от профвизитов какую-то часть субъектов МСП, располагающих неопасными объектами.

В «Опоре» считают, что одним из вариантов дальнейших шагов по снижению административного давления на бизнес могло бы стать установление более длительных промежутков между обязательными профвизитами: например, для категории значительного риска — не чаще чем один раз в четыре года, а для категорий среднего и умеренного риска можно было бы вообще исключить проведение таких инспекций.

Координатор «Деловой России» в Северо-Западном федеральном округе Дмитрий Панов отмечает, что «еще с периода пандемии введение моратория на обязательные проверки стало одной из ключевых мер поддержки предпринимателей, в перспективе же ближайших лет профвизиты могли бы стать основной мерой госконтроля субъектов экономической деятельности». По его словам, большая часть предпринимателей ведет свою деятельность в рамках действующего правового поля, поэтому компании, заинтересованные в долгосрочной работе, не только не опасаются профвизитов, но и в некоторых случаях их даже приветствуют.

Венера Петрова