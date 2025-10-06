Во Владимирской области опровергли сведения о химическом выбросе из-за атаки ВСУ

Власти Владимирской области назвали фейками информацию о химическом выбросе после атаки ВСУ на предприятие в Дзержинске. В региональном правительстве заявили, что «никакого выброса нет», и ущерба промышленным объектам не причинено.

«Одинаковые комментарии (в интернете.— "Ъ") нагнетают панику, говорят о якобы "химическом выбросе после удара по Свердлова в Дзержинске". Это ложь!» — заявили в пресс-службе правительства региона.

Сегодня ночью силы ПВО сбили 20 БПЛА в районе промзоны Дзержинска. В результате падения обломков пострадал один человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что из-за падения обломков также повреждена крыша у одной АЗС.