В Нижегородской области один человек пострадал при атаке БПЛА

В районе промзоны Дзержинска силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА. В результате падения обломков пострадал один человек, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Угрозы жизни пострадавшему нет, уточнил господин Никитин в Telegram. Падение обломков привело к нескольким «локальным возгораниям в частном секторе», их уже потушили. Также повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша у одной АЗС. Работу по ликвидации последствий атаки координирует глава Дзержинска Михаил Клинков.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили 251 БПЛА над 16 российскими регионами.