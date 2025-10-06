Самвел Карапетян из СИЗО пообещал превратить Ереван в современный мегаполис

Находящийся в СИЗО в Ереване глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян заявил, что организованное по его инициативе движение «По-своему» скоро представит решения для развития армянской столицы. По его словам, тем самым Ереван станет современным мегаполисом. Среди прочего предприниматель предлагает модернизировать жилищный фонд, обеспечить эффективный транспорт и запустить программу обновления дворов и фасадов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян

«Движение ''По-своему'' вскоре представит конкретные решения. Мы убеждены: Ереван должен стать региональным центром образования и медицины, с международными вузами и высококлассными клиниками»,— говорится в обращении Самвела Карапетяна, опубликованного его сторонниками в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер Армении Никол Пашинян. 29 сентября сторонники бизнесмена представили общественное движение «По-своему», цель которого — объединить людей из разных областей для решения основных проблем республики. На базе движения планируется создать политическую партию.

Лусине Баласян