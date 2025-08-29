Николу Пашиняну прилетел привет из СИЗО

В Ереване состоялась презентация общественного движения «По-своему», созданная по инициативе арестованного в июне армянского и российского предпринимателя Самвела Карапетяна. Как пояснили сторонники бизнесмена, в скором времени на базе движения планируется создание политической партии, которая будет участвовать в парламентских выборах в 2026 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, считает, что Самвел Карапетян, имеющий гражданство России, не может заниматься политической деятельностью в республике.

Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Долгие годы сконцентрированный на предпринимательской и общественной деятельности Самвел Карапетян не участвовал в политических дискуссиях и, напротив, старался держаться от них в стороне. Неожиданный арест бизнесмена в середине июня многое изменил: он стал откровенно говорить о своих политических амбициях, направленных в первую очередь против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Первым ярким свидетельством этих перемен стало заявление Самвела Карапетяна, обнародованное его адвокатом в начале июля во время шествия в центре Еревана в поддержку арестованного бизнесмена.

Тогда предприниматель, в частности, заявил, что «Никол Пашинян не должен быть связан с будущим армянского народа», а сам Самвел Карапетян готов «приступить к борьбе».

Вскоре, по-прежнему оставаясь в СИЗО, Самвел Карапетян анонсировал создание «принципиально новой политической силы», но подробностей не приводил. 29 августа его родственники и сторонники наконец рассказали, в чем состоит план бизнесмена: в Ереване состоялась презентация общественного движения, созданного по инициативе Самвела Карапетяна для объединения людей из различных областей и решения основных проблем Армении. Движение получило название «По-своему»: именно так Самвел Карапетян обещал разобраться в конфликте властей и Армянской апостольской церкви (ААЦ) (собственно после этих слов он и оказался под арестом по обвинению в публичных призывах к захвату власти).

«Эта инициатива сформировалась вокруг четких идей и имеет большие программы для Армении. Инициатива нацелена на развитие экономики, создание реальных возможностей для бизнеса и обогащения, укрепление семейных и национальных ценностей, восстановление репутации Армении как надежного партнера, обеспечение прав арцахцев (армян, проживавших в Нагорном Карабахе.— “Ъ”) на достойную жизнь, возвращение молодежи веры в будущее, сохранение и защиту нашей святой церкви»,— говорится в послании Самвела Карапетяна, зачитанном на презентации объединения.

Пресс-конференция народного движения «По-нашему», основанного Самвелом Карапетяном

Фото: РИА Новости

Движение «По-своему», координационный совет которого возглавил племянник Самвела Карапетяна, вице-президент ГК «Ташир» Нарек Карапетян, будет работать по пяти направлениям: экономика, проблемы молодых семей, разработка концепции внешней политики, решение проблем с образованием детей и молодых людей, сохранение Армянской апостольской церкви и национальных ценностей.

Создание движения — начало того пути, который наметила команда Самвела Карапетяна. На втором этапе планируется сформировать уже политическую партию, которая будет участвовать в запланированных на лето 2026 года парламентских выборах.

Партия должна быть организована до конца года, уточнил Нарек Карапетян. СМИ сообщали, что первый учредительный съезд может состояться уже в сентябре.

Впрочем, премьер Никол Пашинян уже дал понять, что считает заявку своего оппонента на политическую деятельность несостоятельной — по той причине, что у него есть гражданство другой страны (речь идет о гражданстве РФ). При этом глава армянского правительства не только выступил против участия Самвела Карапетяна в политической деятельности, но и продолжил попытки лишить бизнесмена активов. Главным образом речь идет о компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) — она обслуживает более 1 млн потребителей и принадлежит ГК «Ташир», которую возглавляет Самвел Карапетян.

В начале июля в Армении был принят закон, позволяющий национализировать компанию, а в ЭСА был назначен временный управляющий, чтобы устранить нарушения, о которых заявили власти. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма посчитал такую меру незаконной и обязал армянское правительство воздержаться от национализации компании.

Но Никол Пашинян отказался принимать во внимание это судебное решение. 28 августа, комментируя позицию членов собственного правительства, он и вовсе заявил журналистам: «Кто сказал, что правительство признает обязательность решения Стокгольмского арбитражного суда? Тот, кто высказал такую позицию, пусть напишет заявление и уйдет. Такой позиции быть не может».

Уже на следующий день стало понятно, что Никол Пашинян настроен серьезно. В пятницу, 29 августа, своим указом он уволил руководителя офиса представителя аппарата премьера по международно-правовым вопросам Липарита Дрмеяна. Как отмечают армянские СМИ, тот громче всех призывал правительство в обязательном порядке последовать решению Стокгольмского арбитража по ЭСА.

Для Никола Пашиняна ситуация вокруг ЭСА — важнейший аргумент в борьбе с Самвелом Карапетяном, писала армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники в правоохранительных кругах.

По словам собеседников газеты, общественность пытаются убедить, что компания пришла в упадок из-за того, что бизнесмен «тратил миллиарды» на другие цели, а значит, он не заслуживает доверия.

Так или иначе, политические амбиции столь влиятельного бизнесмена, как Самвел Карапетян, становятся большой проблемой для Никола Пашиняна, чей рейтинг доверия уже давно не превышает 15% (впрочем, у лидеров парламентской оппозиции рейтинги еще ниже). Усложняет положение действующего правительства и то, что представители церкви, которые традиционно пользуются большой поддержкой армянского населения, выступают в защиту Самвела Карапетяна, многие годы оказывавшего финансовую помощь ААЦ. Никол Пашинян же, напротив, за последние несколько месяцев серьезно подпортил свои отношения с духовенством, и пока не ясно, как он планирует решать эту ситуацию.

Лусине Баласян