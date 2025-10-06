Путин в свой день рождения проведет заседание с Советом безопасности

Президент России Владимир Путин 7 октября, в свой день рождения, проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Помимо этого, у президента запланированы многочисленные международные телефонные разговоры.

Дмитрий Песков отметил, что у президента, вероятно, есть личные планы на день рождения, но основное внимание будет уделено рабочим вопросам. Совещание с членами Совбеза запланировано на вторую половину дня и связано с актуальной повесткой дня.

Господин Песков добавил, что в этот день Владимир Путин обычно получает поздравления от зарубежных коллег. На Восточном экономическом форуме господин Песков говорил, что президент старается проводить день рождения с родными, но часто общается с главами других государств.