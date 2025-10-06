Петербургский подросток стал фигурантом дела о применении «Сигнала охотника» в ТЦ

В отношении 15-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Несовершеннолетний подозревается в применении пускового устройства «Сигнал охотника» против сверстника, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По информации следствия, накануне вечером у подростка и ровесника возник конфликт на территории торгового центра на проспекте Просвещения. Во время разборок подозреваемый применил пусковое устройство, что привело к телесным повреждениям у оппонента. У пострадавшего зафиксировали ушибленную рану скуловой области справа, ссадины на лице.

Сотрудники ведомства проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что четырех человек задержали в микрорайоне Славянка после драки с применением ножей.

Татьяна Титаева

Андрей Маркелов