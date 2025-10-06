Минфин подтвердил предстоящую индексацию социальных обязательств

Социальные обязательства перед россиянами в 2026 году проиндексируют в полном объеме, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он выступил на слушаниях в Совете федерации, где рассматривают проект бюджета на 2026 год и 2027–2028 годы.

Министр назвал социальную политику первым приоритетом бюджета. По его словам, отдельным категориям бюджетников повысят оплату труда с учетом прогнозируемого роста номинальной зарплаты. «Социальные выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за предыдущий год»,— уточнил господин Силуанов (цитата по ТАСС).

Глава Минфина напомнил, что с 1 января страховые пенсии повысят на 7,6%. Это объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году. На конец предстоящего года средний размер пенсии превысит 27 тыс. руб.

Минтруд сообщал, что в 2026 году на меры социальной поддержки направят 18,7 трлн руб. Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции. По прогнозу, он составит 6,8%. В 2026–2028 годах бюджет Социального фонда впервые станет профицитным.

Подробности — в материале «Ъ» «Между дефицитом и профицитом».