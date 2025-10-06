Свердловского экс-министра Николая Смирнова и его замов будут судить за взятки

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и двух его заместителей — Игоря Чикризова и Андрея Кислицына, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов

Как считает следствие, в период с января 2023 года по март 2024 года Смирнов, Чикризов и Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше 4,4 млн руб. за «общее покровительство» при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из этой суммы министр получил более 980 тыс. руб., Чикризов — не менее 1 млн руб., Кислицын — не менее 2,5 млн руб.

Министр и его заместители совместно запрашивали у нескольких глав муниципалитетов области информацию о сроках выполнения работ и возникающих затруднениях при реализации контрактов, заключенных с организацией. Они также дали указания подчиненным сотрудникам проконтролировать согласование и выдачу ресурсоснабжающими организациями этой организации технической документации по проектам компании.

Уголовное преследование в отношении главного инженера компании, которая работала в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения, а также посредника, прекращено в связи со способствованием раскрытию и расследованию преступления.

Напомним, Николай Смирнов был арестован в конце января. Заявление об уходе с поста министра по собственному желанию он подал 13 января, отработав в должности 13 лет. В июле Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следствию в продлении ареста бывшему министру и изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Ирина Пичурина