Песков: решение о том, кто возглавит Тверскую область, еще не принято

В Кремле еще не определились, кто будет назначен на должность врио губернатора Тверской области. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Когда определят, будет соответствующий указ президента, и мы его обнародуем»,— ответил господин Песков на вопрос, кто возглавит регион (цитата по ТАСС).

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы Тверской области Игоря Рудени на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе.

Как писал «Ъ», замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев — «наиболее вероятная» кандидатура на должность врио губернатора Тверской области. У чиновника есть опыт управления регионом: в 2020 году он два месяца занимал должность исполняющего обязанности главы Белгородской области. Сам господин Буцаев не подтвердил «Ъ» слухи о переходе на новый пост.

Источники «Ъ» в «Единой России» назвали еще одним возможным кандидатом Анатолия Сысоева, местного уроженца, участника СВО и слушателя второго потока президентской кадровой программы «Время героев».

