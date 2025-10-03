Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Глава Службы внешней разведки Дании Томас Аренкиль заявил, что несколько российских кораблей проходили через датские проливы с гидроакустическим и беспилотным оборудованием.

«Мы наблюдали несколько инцидентов в датских проливах. Мы видели несколько примеров того, как российские военные корабли шли встречным курсом с датскими судами»,— добавил Томас Аренкиль на пресс-конференции (цитата по TV2).

Как добавил господин Аренкиль, разведка Дании по-прежнему считает, что Россия не нападет на европейские страны. При этом, по его словам, Москва «хочет, чтобы мы поверили в неминуемость угрозы войны». Глава внешней разведки также сказал, что гибридные атаки используются для ослабления политического единства НАТО.

Управление военной разведки Дании оценивает риск диверсий против вооруженных сил страны как высокий. При этом, как добавило управление, Россия продолжает избегать действий, которые могли бы привести к активации пятой статьи устава НАТО, согласно которому нападение на одного союзника альянса расценивается как нападение на весь блок.