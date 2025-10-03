Белый дом: США следят за сообщениями об инцидентах с кораблями РФ у стран НАТО

США следят за заявлениями Дании о маневрах российских кораблей вблизи стран НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Это вопрос, который администрация воспринимает очень серьезно»,— сказала пресс-секретарь на брифинге (трансляция велась на сайте Белого дома). Президент США Дональд Трамп и Совет национальной безопасности взаимодействуют по этому вопросу с союзниками по НАТО.

3 октября глава Службы внешней разведки Дании Томас Аренкиль заявил, что несколько российских кораблей проходили через датские проливы с гидроакустическим и беспилотным оборудованием. Спецслужба утверждала, что корабли нарушали работу навигационных систем и шли курсами, ведущими к столкновению с датскими судами.