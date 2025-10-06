За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 26 пожаров

В Свердловской области 5 октября потушили 26 пожаров, девять из них произошли в жилом секторе, сообщили в региональном МЧС. В 7% случаев причинами возгораний стал аварийный режим работы электротехники, в 3% — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, еще в 3% — поджог. Пожары из-за неосторожного обращения с огнем возникли в 11% случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, на ул. Сакко и Ванцетти в Новой Ляле загорелась кровля двухквартирного дома, площадь пожара составила 150 кв. м — его потушили за 40 минут семь специалистов с двумя единицами техники. В Черноисточинске на ул. Зеленая также на 150 кв. м горел частный дом, возгорание ликвидировали за 84 минуты 12 пожарных и четыре единицы техники.

На ул. Первомайская в поселке Студенческий загорелась баня, площадь пожара — 30 кв. м. Тушением занимались девять пожарных с тремя единицами техники, пожар потушили за 25 минут.

В селе Щербакова по улице Розы Люксембург горели тюки сена на площади 150 кв. м, пожар за 44 минуты ликвидировали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.

В неиспользуемом здании на ул. Октябрьская в Нижнем Тагиле загорелся мусор на площади 5 кв. м. К тушению пожара привлекались пять специалистов и две единицы техники. С огнем справились за 5 минут.

Напомним, 4 октября в Свердловской области сотрудники МЧС выезжали на 23 пожара, из которых 11 произошло в жилом секторе. В пожарах пострадали шесть человек.

Ирина Пичурина