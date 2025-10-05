За сутки в Свердловской области произошло 23 пожара

За сутки в Свердловской области сотрудники МЧС выезжали на 23 пожара, из которых 11 произошло в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В пожарах пострадали 6 человек. В гаражном кооперативе в Нижнетуринском районе загорелся гараж на площади 3 кв. м, в пожаре пострадали трое, они были госпитализированы. С огнем бригаде удалось справиться за три минуты.

Еще двое пострадали из-за возгорания в сауне в коттедже на ул. Громова в Екатеринбурге. Пожар возник на первом этаже, огонь мог распространиться и на второй этаж. Самостоятельно из коттеджа эвакуировались трое, пострадавшие остались, чтобы начать тушить пожар до приезда спасателей.

В селе Башкарское на ул. Кирова сгорели два частных дома и постройки во дворе, площадь возгорания составила 200 кв. м. Пострадала хозяйка дома, ее доставили в больницу. 8 пожарных тушили возгорание больше часа.

На места ДТП за сутки спасатели выезжали 4 раза. Пострадали пятеро, в том числе один погиб. Один человек был спасен специалистами МЧС.

Напомним, в субботу также произошло возгорание на ул. Зоологической в Екатеринбурге. На площади 50 кв. м. загорелся гараж неэксплуатируемой шиномонтажной мастерской.

Анна Капустина