В горах в Китае турист погиб от переохлаждения

На северо-западе Китая более сотни туристов застряли в горах провинции Цинхай из-за непогоды. Удалось эвакуировать 137 человек. Один из туристов погиб от переохлаждения, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям КНР.

Местные власти вчера узнали, что туристы оказались в ловушке в районе Лаохугоу в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде. Он расположен на высоте более 4 тыс. метров. Это район отличается сложным рельефом и частными снегопадами, что затрудняет спасательные работы.

Все эвакуированные находятся в стабильном состоянии, приводит «РИА Новости» пресс-релиз министерства.

Аналогичная ситуация произошла в соседнем с Цинхаем Тибетском автономном районе. Там около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста из-за снегопада. Участникам экспедиции приходилось каждые 10 минут чистить палатки от снега, чтобы они не рухнули. Группе из 350 человек удалось спуститься, спасатели установили связь с еще более чем 200 альпинистами.