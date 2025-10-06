Спустившиеся с Эвереста альпинисты рассказали, как выживали в метели

350 застрявших на склоне горы Эверест туристов смогли дойти до небольшого поселка Цюйдан. Еще около 200 человек смогли связаться со спасателями, передает китайский телеканал CCTV. В комментарии Reuters один из туристов Эрик Вен рассказал, что участникам экспедиции приходилось каждые 10 минут чистить палатки от снега, чтобы они не рухнули.

«У нас было всего несколько палаток. Более десяти человек находились в большой палатке и почти не спали. Снег валил слишком сильно»,— рассказал господин Вен. По его словам, дождь и снег шел каждый день, участники экспедиции совсем не видели Эвереста. Двое мужчин и женщина пострадали от переохлаждения.

По данным CCTV, остальные участники похода прибудут в Цюйдан поэтапно под руководством и при поддержке спасателей.

Метель на склоне Эвереста началась вечером 4 октября, видимость сократилась до менее одного метра. Ключевые участки маршрута засыпал обильный снег. Китайское издание «Саньсян душибао» сообщило, что около тысячи человек не могут спуститься с горы из-за сильной метели на восточном склоне горы в Тибете.