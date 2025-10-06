С Эвереста спустилась часть блокированной метелью группы из 1 тыс. альпинистов

Части альпинистов, застрявших на восточном склоне Эвереста из-за снегопада, удалось спуститься. По данным Reuters, группа из 350 человек благополучно достигла деревни Цюйда. По словам одного из них, как минимум три участника группы пострадали от переохлаждения. Спасатели также установили связь с еще более чем 200 альпинистами.

5 октября около тысячи человек оказались заблокированы на Эвересте из-за самого сильного за нeсколько лет октябрьского снегопада. Метель продолжалась все выходные, и обледенелые дороги сделали невозможным выход альпинистов из базового лагеря, который находится на высоте 4,9 тыс. м. Ландшафтный парк Эвереста был закрыт, продажа билетов приостановлена.