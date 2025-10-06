Шанхайские бани

На Rolex Shanghai Masters — проходящем в Китае турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов категории Masters 1000 c призовым фондом $9,2 млн — определились все участники 1/8 финала. В отличие от итальянца Янника Синнера и Александра Зверева из Германии, занимающих в мировом рейтинге соответственно второе и третье места, этой стадии достиг россиянин Даниил Медведев, обыгравший в двух партиях испанца Алехандро Давидовича Фокину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тяжелейшие погодные условия не помешали Даниилу Медведеву дойти до 1/8 финала турнира серии Masters 1000 в Шанхае

Фото: Andy Wong / AP Тяжелейшие погодные условия не помешали Даниилу Медведеву дойти до 1/8 финала турнира серии Masters 1000 в Шанхае

Фото: Andy Wong / AP

Шанхайский «мастерс» в этом году проходит в чрезвычайных погодных условиях — при жаре за 30 градусов и влажности воздуха за 80%. «Никогда в жизни я не менял столько футболок. Уже после 40 минут кажется, что ты принял душ»,— делился своими ощущениями от пребывания на корте девятая ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти. Неудивительно, что задолго до решающих стадий из борьбы выбыли несколько игроков, способных претендовать на титул. А главной сенсацией стало фиаско посеянного выше всех прошлогоднего чемпиона Янника Синнера, который в воскресенье был вынужден в середине третьей партии прервать встречу с голландцем Таллоном Грикспором. Продолжить защиту титула итальянцу помешали сильные судороги. Из-за них он еле держался на ногах. Эта неудача серьезно снижает и без того не самые высокие шансы Синнера навязать Карлосу Алькарасу борьбу за первое место в рейтинге по итогам года. В классификации, учитывающей очки, набранные с января, испанец лидирует с отрывом в 2540 баллов, и растерять такое преимущество за два оставшихся месяца можно лишь в случае травмы или какого-то фатального недоразумения.

В тот же день выбыл из борьбы и пятая ракетка мира американец Тейлор Фритц, которого переиграл обладающий мощнейшей подачей француз Джованни Мпетши Перрикар. А другой французский теннисист, Артюр Риндеркнеш, в понедельник оставил не у дел Александра Зверева из Германии — 4:6, 6:3, 6:2. С тем же успехом эти соперники в июле закончили выяснение отношений в первом круге Wimbledon, где Риндеркнеш взял верх в пяти сетах. И теперь Звереву, далекому от своей лучшей формы, будет непросто до конца сезона сохранить в рейтинге третье место, на которое кроме серба Новака Джоковича реально претендует еще и Фритц.

В отличие от большинства других участников Rolex Shanghai Masters, Даниил Медведев еще после тренировок перед началом турнира говорил, что, несмотря на экстремальную погоду, очень медленные корты и тяжелые мячи, которые Грикспор сравнил с шарами для боулинга, ему в Шанхае все нравится.

С этим «мастерсом» у россиянина связаны приятные, но уже довольно древние воспоминания: в 2019 году, бурно прогрессируя, Медведев провел в Шанхае идеальную неделю, одержав пять побед в двух партиях. Сейчас Медведев находится на совсем ином отрезке своей карьеры, фактически пытаясь перезапустить ее с помощью нового тренерского штаба, и вторая за две недели встреча с Алехандро Давидовичем Фокиной, которого россиянин обыграл неделей ранее на «пятисотке» в Пекине, возможно, стала очередным шагом на пути к этой цели.

Медведев хорошо знал, что стиль испанца ему удобен. Обладая красивыми ударами, Давидович Фокина в то же время слишком импульсивен, не всегда принимает тактически верные решения, что позволяет россиянину чувствовать себя уверенно за счет большей стабильности. С этой точки зрения сценарий матча выглядел абсолютно логично. Сразу же поведя с брейком, Медведев в продолжавшемся более четверти часа восьмом гейме первой партии не реализовал семь сетболов, но девятый гейм провел без проблем. Исход второго сета решил тай-брейк, по ходу которого соперники сначала выиграли на чужих подачах пять очков подряд, а затем при счете 6:4 Медведев не реализовал первый матчбол, но на втором матчболе Давидович Фокина решил сильно пробить справа и ошибся. В итоге — 6:3, 7:6 (7:5). За 1 час 51 минуту испанец допустил 37 невынужденных ошибок против 11. Победа далась россиянину ценой огромных усилий. Приняв поздравления, Медведев тяжело опустился на стул и долго пытался отдышаться. Впрочем, дальше легкой жизни у него тоже не ожидается. В 1/8 финала россиянин встретится с тем самым американцем Лернером Тьеном, которому в этом году уступил уже дважды: в январе в пяти партиях на Australian Open и на прошлой неделе в Пекине. Тогда, имея шансы завершить дело в двух сетах, Медведев был вынужден при счете 0:4 в третьей партии сняться из-за судорог.

Евгений Федяков