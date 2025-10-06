В Феодосии перекрыли Керченское шоссе

В Феодосии перекрыли проезд транспорта на одном из шоссе, сообщает администрация города.

«В связи со сложившейся ситуацией временно перекрыто движение транспорта по Керченскому шоссе (от кафе «Изба») и ул. Федько (от автостанции), автобусы по маршруту №4 следуют из Центра до Автовокзала и обратно. Из Приморского до ж/д переезда и обратно»,— говорится в сообщении мэрии.

Движение общественного транспорта организовано в объезд. Власти города призвали работодателей отнестись с пониманием к задержке своих сотрудников.

По данным Минобороны, ночью в небе над Крымом сбили 11 беспилотников.

Александр Дремлюгин, Симферополь