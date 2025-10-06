Свердловская область вошла в топ-15 регионов по уровню благосостояния населения

По уровню материального благополучия среди регионов России Свердловская область оказалась на 12 месте, следует из рейтинга «РИА Новости». Рейтинговый балл по итогам 2024 года составил 79,65 — в 2023 году Средний Урал набрал 63,52 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Рейтинг составлялся по данным Росстата и Центробанка РФ. При составлении учитывалось отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физлиц (с учетом эскроу-счетов) в банках на одного жителя. Кроме того, учитывались доли граждан, живущих за чертой бедности, семей, которые купили квартиру в ипотеку, а также жителей, зарабатывающих больше 60 тыс. руб. в месяц.

Рейтинг среди уральских регионов и России в целом возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — он второй год удерживает балл на уровне 100. За ним следует Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — его балл вырос с 93,65 до 99,31. Тюменская область заняла 32 место — в прошлом году она набрала 64,25 балла по уровню благосостояния, в 2023 году 50,25 балла. Для сравнения, Москва находится на 10 месте по итогам 2024 года.

Напомним, в Свердловской области медианная зарплата во втором квартале 2025 года составила 64 177 руб. — регион занял 23 место в рейтинге российских регионов по зарплатам.

Ирина Пичурина