Медианная зарплата в Свердловской области составила около 64 тыс. рублей

В Свердловской области медианная зарплата во втором квартале 2025 года составила 64 177 руб. — регион занял 23 место в рейтинге российских регионов по зарплатам, следует из инфографики «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг во втором квартале на Среднем Урале составило 2,6. Отношение чистой медианной зарплаты к значению по России — 1.

Список возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — по данным рейтинга, медианная зарплата там составляла 148 643 руб. Высокую позицию занял еще один регион Уральского федерального округа (УрФО) — на пятой строчке оказался Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) с зарплатой 107 260 руб. Тюменская область заняла 15 место с медианной зарплатой в 63 431 руб. Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг в этих регионах составило 5,1 (ЯНАО), 3,8 (ХМАО) и 2,8 (Тюменская область).

Напомним, рабочие профессии стали самыми востребованными в Свердловской области — средняя предлагаемая заработная плата для них составляла 96,1 тыс. руб. в августе.

Ирина Пичурина