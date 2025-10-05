Драка мигрантов на Дегтярной улице возмутила жителей центра Петербурга

В ночь на 4 октября в полицию обратились жители Центрального района, которые сообщили о драке мигрантов у дома 5-7 по Дегтярной улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место правоохранители задержали четверых выходцев из Средней Азии, среди них были две женщины в возрасте 38 и 40 лет. Задержанных доставили в отдел и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Как выяснилось, конфликт случился после посещения праздничного мероприятия, никто из задержанных за медицинской помощью не обращался. Сейчас квартет находится в спецприемнике, по факту случившегося проводится проверка.

Андрей Маркелов