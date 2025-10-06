Кучеров и Василевский вошли в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала финальную часть рейтинга лучших действующих игроков. Голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бей Лайтнинг») заняли девятое и пятое места соответственно.

В прошедшем регулярном чемпионате Андрей Василевский провел 63 матча. Он одержал 38 побед, отразив 92,05% бросков. На его счету шесть «сухих» матчей. Никита Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром сезона, набрав 121 очко (37 голов + 84 передачи) за 78 встреч. В play-off «Тампа» уступила в первом раунде будущему чемпиону — «Флорида Пантерс».

Всего в рейтинге представлено 50 хоккеистов. В топ-10 также вошли:

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерс», форвард);

Нейтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», форвард);

Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерс», форвард);

Кейл Макар («Колорадо Эвеланш», защитник);

Александр Барков («Флорида Пантерс», форвард);

Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинс», форвард);

Коннор Хеллибайк («Виннипег Джетс», вратарь);

Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс», защитник).

Из россиян в список лучших игроков ранее были включены форвард Кирилл Капризов (Миннесота Уайлд, 12-е место), вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс», 26), нападающий Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 27), голкипер Сергей Бобровский («Флорида Пантерс», 36) и форвард Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс», 50).

Таисия Орлова