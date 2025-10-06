Кучеров и Василевский вошли в топ-10 лучших действующих игроков НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала финальную часть рейтинга лучших действующих игроков. Голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бей Лайтнинг») заняли девятое и пятое места соответственно.
В прошедшем регулярном чемпионате Андрей Василевский провел 63 матча. Он одержал 38 побед, отразив 92,05% бросков. На его счету шесть «сухих» матчей. Никита Кучеров во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром сезона, набрав 121 очко (37 голов + 84 передачи) за 78 встреч. В play-off «Тампа» уступила в первом раунде будущему чемпиону — «Флорида Пантерс».
Всего в рейтинге представлено 50 хоккеистов. В топ-10 также вошли:
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерс», форвард);
- Нейтан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», форвард);
- Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерс», форвард);
- Кейл Макар («Колорадо Эвеланш», защитник);
- Александр Барков («Флорида Пантерс», форвард);
- Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинс», форвард);
- Коннор Хеллибайк («Виннипег Джетс», вратарь);
- Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс», защитник).
Из россиян в список лучших игроков ранее были включены форвард Кирилл Капризов (Миннесота Уайлд, 12-е место), вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс», 26), нападающий Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 27), голкипер Сергей Бобровский («Флорида Пантерс», 36) и форвард Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс», 50).