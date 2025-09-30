Экс-глава комстроя Ленобласти получил четыре года колонии по делу о взятках

Калининский районный суд Петербурга приговорил бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству Ленобласти Сергея Шалыгина к четырем годам в колонии строгого режима и штрафу в 6,6 млн рублей за взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов 30 сентября.

Согласно материалам дела, с сентября 2022 года по февраль 2023 года Шалыгин получил от гендиректора ООО «СК "Юнит"» Алексея Боброва взятки на общую сумму 2,2 млн рублей. За это чиновник обещал заключить допсоглашение, увеличивающее выплаты по контракту на строительство морга в Кингисеппе, который выполняла компания, также обеспечить выплату авансов по другим контрактам ООО «СК "Юнит"» в Ленобласти и помогать согласовывать выполненные работы.

Шалыгина и Боброва задержали в 2023 году при передаче 500 тыс. рублей в автомобиле. Оба фигуранта признали вину. По решению суда Алексей Бобров, как и Сергей Шалыгин, получил четыре года в ИК строгого режима и штраф в 6,6 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-заместитель начальника МЧС по Курортному району Санкт-Петербурга Виталий Хайбуллин получил шесть лет условно за серию взяток от бизнесменов.

Артемий Чулков