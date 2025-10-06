Медведев не исключил «провокации бандеровцев» с дронами над странами Европы

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с непознанными беспилотниками в небе над странами Европы. Он перечислил несколько версий происходящего, среди них — «провокация бандеровцев» с целью эскалации конфликта на Украине.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

«Первая (версия с провокацией.— “Ъ”) вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА как правило можно отследить. Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой»,— написал господин Медведев в Telegram-канале.

Среди версий Дмитрий Медведев также упомянул проверку систем ПВО местными властями, деятельность «пророссийского подполья» в европейских странах, несогласованный запуск дронов гражданскими, прямой запуск беспилотников из России. Последнюю версию, по словам господина Медведева, опроверг президент России Владимир Путин во время сессии международного клуба «Валдай» 2 октября. Он тогда заявил, что целей для ВС России в странах Евросоюза нет.

В сентябре власти Польши, Румынии и Эстонии заявляли, что воздушные пространства их стран нарушили российские беспилотники. Об обнаружении неопознанных дронов также сообщали власти Дании и Норвегии. В НАТО заявили, что из-за БПЛА над Данией организация расширит операцию «Балтийский страж».