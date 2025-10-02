Путин отшутился про запуск дронов в Данию и пообещал, что «больше не будет»

Президент России Владимир Путин пообещал, что больше не будет запускать дроны в страны Евросоюза. Так он в шутку прокомментировал обвинения стран ЕС в том, что российские беспилотники нарушают воздушное пространство альянса. Российский президент сообщил, что целей для ВС России в странах Европы нет.

«Не буду больше! Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон. <...> Как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают»,— сказал господин Путин на пленарной сессии «Валдая».

25 сентября над четырьмя аэропортами Дании заметили неизвестные дроны. Позже беспилотники засекли над датскими военными базами, сообщила газета The Guardian. В НАТО заявили, что из-за дронов над Данией организация расширит операцию «Балтийский страж». В середине сентября Россию в нарушении воздушного пространства обвинили Польша и Эстония.